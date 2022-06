Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, luni, cu ocazia Zilei Europei, ca amenintarea Federatiei Ruse la adresa securitatii euroatlantice poate ramane o realitate pentru anii urmator iar Europa trebuie sa devina mai puternica, mai vocala, mai capabila si astfel mai bine pregatita. Seful statului mai…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la Baza Mihail Kolgalniceanu, ca inca 2014, dupa anexarea Crimeei de catre Rusia, NATO inceput un proces complex de adaptare si a aparut postura de descurajare și aparare a NATO pe Flancul Estic. De asemenea, vor fi continuate eforturile pentru a asigura…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a afirmat, miercuri, ca Romania considera utilizarea diplomației drept o solutie inca viabila pentru a rezolva conflictul din Ucraina, in cadrul unei videoconferinte despre situatia de securitate din regiunea Marii Negre, la care a participat alaturi de omologii…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a susținut ieri o conferința de presa pe subiecte de actualitate. Șefa statului a raspuns la intrebarile jurnaliștilor despre situația din țara și din regiune in contextul razboiului declanșat, acum 40 de zile, de Rusia impotriva Ucrainei. In special, Maia…

- Șefa statului a raspuns la intrebarile jurnaliștilor despre situația din țara și din regiune in contextul razboiului declanșat, acum 40 de zile, de Rusia impotriva Ucrainei/ In special, Maia Sandu s-a referit la problema posibilelor sancțiuni in adresa Federației Ruse, la pericolele de securitate pe…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a anuntat ca ziua de astazi, 4 aprilie, a fost declarata zi de doliu national in memoria victimelor din Ucraina și a condamnat atrocitațile care au avut loc in orasul ucrainean Bucha de langa Kiev. „Am declarat aceasta zi de doliu in memoria oamenilor nevinovați…

- Președintele PNL, Florin Cițu, a precizat dupa intalnirea cu președintele Grupului Partidului Popular European (PPE), Manfred Weber, ca nu este necesara o optimizare a Planului Național de Redresare și Reziliența (PNRR). „Si eu, si Manfred am spus foarte clar ca Romania ramane ancorata sa faca toate…