- Gama Duster se imbogațește cu o versiune pick-up, destinata publicului larg. Noul model Duster poate fi comandat incepand din 22 Octombrie 2020. Versiunea Pick-Up a modelului Duster dispune de o bena cu lungimea de 1,65 metri, capabila sa preia o sarcina utila de 500 kg. Noua mașina este echipata cu…

- India va lansa un test rapid de depistare a coronavirusului. Avantajul testului numit „Feluda” este ca nu necesita tehnica avansata de laborator. Virusul este detectat cu ajutorul unei benzi de hartie reactiva informeaza AFP, preluata de Agerpres. Testul va costa aproximativ 6 euro, iar rezultatul este…

- Președintele Bulgariei a intrat in contact cu un oficial infectat cu noul coronavirus. Rumen Radev (57 de ani), in autoizolare dupa ce a intrat in contact la sfarsitul saptamanii trecute cu un inalt oficial militar testat ulterior pozitiv la COVID-19, informeaza Agerpres .Radev asteapta rezultatul testului…

- Pentru fiecare parinte, fericirea copilului sau este esentiala, insa acest lucru nu inseamna doar a-i asigura bunurile materiale necesare sau dorite, ci si a-i oferi educatia potrivita, astfel incat viitorul adult sa poata sa se integreze si sa beneficieze de toate instrumentele care il vor ajuta sa-si…

- "E dincolo de trist pentru mine e dincolo de puterea mea de intelegere. Eu, unul, sunt foarte dezamagit, sectorul 5 avea nevoie de o schimbare, se pare ca oamenii au ceea ce au ales. E un sector din care s-a furat cel mai cu spor", a declarat la Digi24 noul viceprimar, Vlad Voiculescu. Citeste…

- Senatul a adoptat, luni, 21.09.a.c., inițiativa legislativa prin care se acorda in perioada starii de urgența și de alerta stimulente de risc cadrelor didactice din invațamantul preuniversitar și universitar de 2.000 de lei lunar și personalului nedidactic și auxiliar 1.500 de lei lunar. Senatul a adoptat,…

- eMAG lanseaza prima aplicație de promovare a produselor pe site dedicata partenerilor sai, eMAG Ads, prin care aceștia iși pot crea propriile campanii de promovare, crescand astfel vizibilitatea ofertelor și, in acest fel, și vanzarile. In dezvoltarea acestei soluții de tip PPC (Pay Per Click) eMAG…