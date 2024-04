Deputații elvețieni au luat o decizie controversata miercuri, respingand propunerea de a se alatura unui grup de lucru al G7 pentru urmarirea bunurilor oligarhilor ruși, ca raspuns la invazia din Ucraina. Propunerea, susținuta de Verzi și de Consiliul Federal, a fost respinsa cu 101 voturi impotriva și 80 pentru in cadrul Camerei Deputaților. Franziska Ryser, […] The post Elveția refuza sa se alature G7 in urmarirea averilor oligarhilor ruși appeared first on Puterea.ro .