- Alina Gorghiu a vorbit in cadrul conferinței Naționale de Dreptul Familiei despre alienarea parentala și violența in familie. In cadrul conferinței, s-au discutat masurile de protecție a copiilor și victimelor violenței adoptate de Ministerul Justiției. Intr-o postare facuta pe rețelele de socializare,…

- Primul vaccin ARN mesager personalizat contra melanomului –care are capacitatea de a stopa și cancerele pulmonar, de vezica urinara și renal – este in studiu clinic de faza a 3-a, la nivel internațional, transmit agențiile de presa. Aceasta este ultima etapa de testare a vaccinului și este coordonata…

- Michel Sadelain, inginer genetician franco-canadian, a primit un ”Oscar pentru știința”, pentru cercetarile sale care au facut posibila programarea celulelor sistemului imunitar pentru a lupta impotriva cancerului. Cercetatorul a fost distins cu Premiul Breakthrough – un Oscar pentru știința – in cadrul…

- Ana Maria Chirila, judecatoarea penala care vindea informații interlopilor, a intrat din nou in atenția publica dupa ce a fost surprinsa in timp ce se droga. Surse din cadrul anchetei susțin ca aceasta s-ar fi drogat chiar și in fața copiilor. Imaginile o surprind pe judecatoarea Ana Maria Chirila in…

- Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) nu renunța la votul prin corespondența in SUA și Canada, la prezidențiale. Guvernul a dat astazi, 20 martie, aviz pozitiv proiectului de lege, dar a venit cu mai multe recomandari, relateaza Unimedia citat de stiripesurse.md „Urmare celor expuse infra, și a…

- Etajul VI al Spitalului de Pediatrie Pitești a fost reabilitat. Ion Minzina: “Avem obligația sa facem tot ce este posibil pentru sanatatea copiilor!” Etajul VI al Spitalului de Pediatrie din Pitești a fost reabilitat și modernizat grație unei investiții de 700.000 de euro a Fundației “Medici pentru…

- In privința numarului copiilor care sunt victime ale accidentelor rutiere, țara noastra se plaseaza pe primele locuri in Uniunea Europeana. Potrivit unor statistici, aproximativ 100 de copii iși pierd viața in urma acestor accidente. O verificare a Brigazii Rutiere a evidențiat ca parinții neglijeaza…

- Anul acesta, Fundația TELUS International Romania Community Board devine unul dintre sponsorii programului „Mini Rugby pentru toți”, programul de integrare prin sport dedicat copiilor intre 6 și 14 ani, implementat de Fundația Te Aud Romania și susținut de Federația Romana de Rugby, Direcția Județeana…