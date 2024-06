Mihai Caldararu, directorul executiv al Asociației Europene a Drepturilor Omului și Protecției Sociale (AEDOPS), un ONG dedicat apararii drepturilor omului, a lansat o campanie umanitara de strangere de fonduri pentru a oferi o tabara de vara pe litoral pentru 30 de copii defavorizați. Crescut el insuși in orfelinatele din București, Caldararu iși propune sa le […] The post Mihai Caldararu, directorul AEDOPS, strange fonduri pentru o tabara de vara dedicata copiilor defavorizați appeared first on Puterea.ro .