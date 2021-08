Stiri pe aceeasi tema

- Pfizer si BioNTech au inceput procesul de obtinere a aprobarii complete a rapelului pentru vaccinul lor impotriva Covid-19 pentru persoane in varsta de cel putin 16 ani, au anuntat miercuri cei doi producatori de medicamente, transmite Reuters. Companiile intentioneaza sa finalizeze depunerea…

- Pfizer si BioNTech au depus la autoritatile de reglementare datele initiale ale unui studiu clinic in faza timpurile pentru autorizarea rapelului vaccinului lor impotriva Covid-19, au anuntat luni cei doi producatori de medicamente, transmite Reuters. Potrivit companilor, a treia doza a aratat…

- Producatorii de medicamente Pfizer, BioNTech si Moderna vor castiga probabil, in urmatorii ani, miliarde de dolari de pe urma rapelurilor vaccinurilor impotriva Covid-19, pe o piata care ar putea rivaliza cu vanzarile anuale de 6 miliarde de dolari ale vaccinurilor pentru gripa, potrivit analistilor…

- Romania vinde Irlandei 700.000 de doze de vaccin produse de Pfizer / BioNtech. Anunțul acordului a fost facut de premierul irlandez, Micheal Martin, care a catalogat vestea ca fiind una excelenta. "Este un implus binevenit pentru campania noastra, care se bucura de un sprijin imens din partea populației",…

- Oamenii de știința lucreaza pentru stabilirea nivelului optim de anticorpi pe care un vaccin trebuie sa il dezvolte pentru a genera protecție impotriva Covid-19, pentru a permite producatorilor de medicamente sa efectueze studii clinice mai rapide și a rezolva astfel cererea in creștere la nivel global,…

- 51,7% din cazurile de infectare din Statele Unite sunt legate de tulpina Delta a coronavirusului, in timp ce proportia cazurilor legate de varianta Alpha, identificata prima oara in Marea Britanie si care a fost dominanta in Statele Unite pana acum, a scazut la 28,7%, potrivit unei modelari de date…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) prognozeaza ca persoanele cele mai vulnerabile la COVID-19, cum ar fi varstnicii, vor trebui sa se vaccineze anual pentru a fi protejati impotriva tulpinilor de COVID-19, arata un document intern analizat de Reuters. Estimarea este inclusa intr-un document care…

- Oamenii vaccinati cu serul anti-Covid dezvoltat de BioNTech cu Pfizer dezvolta niveluri „semnificativ mai mari” de anticorpi decat cei care au primit vaccinul dezvoltat de Sinovac Biotech, potrivit South China Morning Post care citeaza un studiu realizat in Hong Kong, potrivit news.ro. Unii…