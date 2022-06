Stiri pe aceeasi tema

- Fosta ispita de la Insula Iubirii și-a uimit fanii in ultima vreme cu postarile controversate pe care le-a facut pe rețelele de socializare. De data aceasta, a luat prin surprindere intreg showbiz-ul romanesc. A anunțat ca este gravida!

- Ruby face ce face și intra in atenția tuturor! Daca zilele trecute a uimit pe toata lumea cu ținuta ei incendiara de la un mare eveniment monden, de data aceasta a șocat cu o fotografie in care se vede o burtica suspecta de gravida. Este sau nu insarcinata artista?! A elucidat tot misterul la scurt…

- Este știrea momentului in lumea showbiz-ului romanesc! Mihai Zmarandescu va deveni tata pentru prima oara! Fiul lui Catalin Zmarandescu a dat vestea cea mare pe rețelele de socializare, acolo unde a postat un videoclip cu actuala sa partenera de viața, Alexandra, cu burtica de gravida la vedere!

- Bomba anului in showbiz-ul romanesc! Bianca Dragușanu este insarcinata in doua luni și urmeaza sa devina mama pentru a doua oara. Diva a postat o serie de fotografii pe rețelele de socializare cu burtica de gravida la vedere, iar fanii au fost cei care au reacționat imediat. Iata cum arata frumoasa…

- Bianca Dragușanu este, cu siguranța, cea mai titrata vedeta din Romania, reușind mereu sa fie readusa in centrul atenției mass-media. Recent, fanii frumoasei blondine ar fi observat un detaliu interesant la silueta controversatului designer. Cum a fost surprinsa Bianca pe strazile din Capitala. Internauții…

- Vladuța Lupau a oferit o veste incredibila fanilor! Celebra cantareața este insarcinata și urmeaza ca in scurt timp sa iși stranga in brațe primul copil. Vedeta este extrem de fericita pentru cele ce urmeaza și susține ca abia așteapta sa ii povesteasca bebelușului ei perioada aceasta in care l-a ținut…

- Vladuța Lupau este insarcinata și le-a dat fanilor marea veste pe rețelele sociale. „Ii mulțumesc Lui Dumnezeu in fiecare clipa, din toata inima mea, ca te-a pus pe tine, cel mai mare dar a Lui, in pantecele meu!”, a transmis artista.