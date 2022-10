”Intr-o lume in care opiniile conservatoare sunt considerate controversate, trebuie sa ne asiguram ca avem dreptul de a ne exprima liber”, subliniaza cel care se numeste Ye, intr-un comunicat publicat de Parler. Valoarea tranzactiei – care urmeaza sa fie incheiata in al patrulea trimestru al lui 2022 – nu a fost dezvaluita. Kanye West s-a aflat, in ultimele zile, in centrul mai multor polemici, dupa ce a purtat un tricou care deturneaza sloganul antirasist ”Black Lives Matter” si din cauza ca a publicat pe Instagram si Twitter declaratii considerate antisemite. Conturile i-au fost restranse in…