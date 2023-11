Stiri pe aceeasi tema

- Andy Stone, purtatorul de cuvant al gigantului american de social media Meta, compania-mama a Facebook si Whatsapp, a fost inclus duminica, 26 noiembrie, de catre autoritațile ruse pe lista persoanelor cautate, in contextul in care compania este clasificata drept "extremista" in Rusia, informeaza Agerpres…

- Numele lui Andy Stone apare de-acum in baza de date a Ministerului rus de Interne cu persoane cautate cu privire la incalcarea Codului Penal. Autoritatile ruse nu precizeaza ce ii reproseaza directorului de comunicare al Meta. Rusia a desemnat in mod oficial grupul american, in octombrie 2022, drept…

- Autoritatile ruse l-au inclus duminica pe Andy Stone, purtatorul de cuvant al gigantului american de social media Meta, compania-mama a Facebook si Whatsapp, pe lista persoanelor cautate, fara a menționa care sunt acuzațiile aduse directorului de comunicare al Meta. In contextul in care compania este…

- Rusia l-a pus pe Andy Stone, purtatorul de cuvant al Meta Platforms, pe lista persoanelor cautate, fara a preciza care sunt acuzațiile ce i se aduc, a anunțat duminica agenția de știri de stat TASS, preluata de Reuters. TASS a precizat ca Ministerul rus de Interne a deschis o ancheta penala impotriva…

- „Atata timp cat anonimatul este regula pe rețelele sociale, otrava se va raspandi”, avertizeaza istoricului francez Thierry Wolton, intr-un interviu pentru publicul Libertatea.Ce legatura este intre razboiul dintre Israel și Hamas și cel declanșat de Rusia in Ucraina? Istoricul francez Thierry Wolton…

- Bulgaria a anuntat marti ca a destructurat o grupare criminala formata din 12 persoane de diferite nationalitati, care era specializata in exportul ilegal de echipamente militare pentru unitatile de elita ruse care lupta in Ucraina, relateaza EFE.Ministerul de Interne, Parchetul si serviciile de…

- Tik-Tok-ul din China e plin de lecții instructive. In varianta pentru export, el a devenit o arma geopolitica prin care regimurile autoritare submineaza coeziunea sociala și randamentul economic al noilor generații din lumea libera. Treaba aceasta ne privește direct și pe noi, in Romania.In 2015 am…

- Rusia a anulat anul acesta importantele sale exercitii militare „Zapad” din cauza razboiului din Ucraina, a declarat luni ministrul apararii al Federatiei Ruse, Serghei Soigu. „Nu, anul acesta avem exercitii in Ucraina”, a raspuns Soigu la o intrebare pe acest subiect, potrivit RIA Novosti. Cele mai…