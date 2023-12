Cazul are legatura cu doua cereri de brevet depuse de Stephen Thaler in 2018, una pentru o forma de ambalaj alimentar si una pentru un tip de lumina intermitenta. In loc sa se declare inventator, si-a numit aparatul AI, numit ”DABUS”. Apoi a afirmat ca dreptul personal la brevete este ”proprietatea masinii de creativitate ‘DABUS’”. Oficiul de Proprietate Intelectuala din Regatul Unit a raspuns initial ca nu a respectat prevederile privind brevetele, care cer ca o persoana sa fie declarata ca inventatoare si pentru o descriere a modului in care drepturile sale de proprietate au derivat de la acea…