Rusia a calificat marți, 26 martie, justiția britanica drept o "farsa" din cauza tratamentului aplicat fondatorului WikiLeaks, Julian Assange, care trebuie sa aștepte saptamani intregi pentru a afla daca poate face apel impotriva deciziei de extradare in Statele Unite, informeaza agenția France Presse, potrivit The Barron's.Australianul in varsta de 52 de ani, care se afla intr-o inchisoare din Londra din 2019, este cautat de SUA pentru rolul lui in publicarea a sute de mii de documente militare si diplomatice secrete legate de razboaiele din Irak și Afganistan."Intregul sistem judiciar din Regat…