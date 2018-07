Justin Trudeau a remaniat guvernul canadian cu un an înaintea alegerilor legislative La 15 luni de alegerile legislative, aceasta reorganizare guvernamentala trebuie sa redea un suflu nou liberalilor lui Trudeau care sunt urmati indeaproape in sondaje de opozitia conservatoare. O mare premiera in Canada, un minister a fost desemnat sa se ocupe cu securitatea de la frontiere caci "integritatea" lor este "o prioritate pe prim ordin", a spus liderul liberal in conferinta de presa, asigurand ca asta va permite "gestionarea adecvata a solicitantilor de azil". Guvernul federal numara 34 de ministri, fata de 30 pana acum, si mai multe ministere au fost reorganizate… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- ​Executivul ar putea fi convocat, joi, intr-o noua ședința la Palatul Victoria, au declarat surse politice pentru Mediafax. Guvernul are programata marți o intrunire, de la ora 14.00. Informații au aparut in spațiul public potrivit carora Guvernul ar vrea o OUG pentru pentru grațiere și amnistie. Ar…

- Textul ordonantei de urgenta pentru amnistie si gratiere nu este finalizat, iar initiatorii legali (Ministerul Justitiei) nu au semnat inca nimic. In aceste conditii, Coalitia de guvernare trece la planul B: inca o sedinta de guvern, care sa aiba loc joi, in ultima zi a sesiunii extraordinare a…

- Premierul Viorica Dancila a acuzat, miercuri, in plenul Parlamentului PNL, susținand ca dezinformeaza si minte atunci cand susține ca Guvernul ar vrea sa desființeze Pilonul II de pensii și ca nu vor mai fi bani la bugetul de stat pentru plata pensiilor.

- Theresa May vrea sa propuna ca intalnirea sa, in iulie, cu Donald Trump, sa aiba loc la resedinta de la tara si nu in centrul Londrei, unde sunt prevazute manifestatii in semn de protest fata de vizita presedintelui american, potrivit tabloidului The Sun, scrie Reuters conform News.ro . Tabloidul precizeaza…

- Guvernul bulgar a cerut Parlamentului sa ridice interdictia privind dezvoltarea centralei nucleare de la Belene, pregatindu-se sa atraga investitori straini, inclusiv din Rusia, pentru relansarea proiectului. In 2008, Atomstroyexport se aratase interesata.

- Guvernul a adoptat, in sedinta de joi, un proiect de lege privind Strategia de dezvoltare a Romaniei pe termen lung, pana in 2040, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. "O actualizare a Strategiei 2020 (...) pentru urmatorii 20 de ani, deci pana in 2040. Acest proiect…

- Dragnea, prima reacție la cererea de demisie a premierului Dancila, venita din partea președintelui Klaus Iohannis: ”Nu are de ce sa iși dea demisia și are suportul nostru, in continuare”, a spus președintele PSD, vineri, la Direcția Naționala Anticorupție. ”Doar atata spun, pentru ca nu vreau sa fac…

- Guvernul a publicat un proiect de lege privind Strategia ”Romania 2040”, care va fi realizata de o comisie condusa de presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si care va deveni obligatorie pentru toate guvernele ce vor urma. Despre aceasta strategie, Liviu Dragnea a vorbit la congresul extraordinar…