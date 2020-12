Stiri pe aceeasi tema

- In varsta de 30 de ani, Natalia Mateuț, fiica celebrului Dorin Mateuț, fost mare jucator la Dinamo, și-a facut deja simțita prezența in show-bizul romanesc. Intr-un interviu pentru GSP, Natalia Mateuț a fost intrebata daca numele pe care l-a purtat a ajutat-o in viața: „Enorm! Am ințeles ca traim intr-o…

- Kira Hagi este o adevarata vedeta de cinema la Hollywood, insa nu a uitat de unde a plecat! „Fiica Regelui” a dat dovada de omenie, iar rasplata catre un angajat al benzinariei a fost surprinsa de paparazzii Spynews.ro, care au fost pe urmele tinerei.

- Imagini horror intr-o comuna de langa Timisoara. Pompierii timiseni au fost solicitati sa intervina, joi, la ora 11:04,la un incendiu... The post Imagini horror intr-o comuna de langa Timisoara appeared first on Renasterea banateana .

- Managerul Spitalului „Victor Babeș” din Timișoara, Cristian Oancea, a criticat mesajele transmise in spațiul public de persoane publice sau de romanii care iau in deradere masurile de protecție sanitara, in special purtarea maștii, pe motiv ca le incalca drepturile. El le-a transmis celor care iau in…

- Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeș din Timișoara a primit o a doua tranșa din antiviralul Remdesivir... The post Cresc sansele de viata pentru pacientii cu Covid-19 internati la „Victor Babes”. O noua tranșa de Remdesivir a ajuns la Timisoara appeared first on…

- Un grav accident rutier a avut loc, in aceasta dupa-masa, in apropiere de Campia Turzii. O femeie in varsta de 59 de ani si-a pierdut viata. The post Grav accident in apropiere de Campia Turzii! O femeie din Timisoara si-a pierdut viata appeared first on Renasterea banateana .

- Doua persoane si-au pierdut viata in urma furtunii extrem de puternice, descrisa drept un "uragan mediteranean" (Medicane), care a lovit sambata, 19 septembrie, centrul Greciei, inundand strazi si locuinte, conform autoritatilor elene, transmite Reuters.