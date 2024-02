Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul american Tucker Carlson a declarat ca il va intervieva in curand pe președintele rus Vladimir Putin. El a postat un videoclip al viitorului interviu pe X.„Nu suntem aici pentru ca-l iubim pe Vladimir Putin. Suntem aici pentru ca iubim Statele Unite. Vrem sa ramanem prosperi și liberi.…

- Shubal, fiul lui Itamar Ben-Gvir, ministrul israelian al securitații naționale, a incarcat pe contul sau X. fostul Twitter, o fotografie cu președintele american Joe Biden, in dreptul careia a scris „Alzheimer: boala degenerativa severa”. Tatal sau și-a cerut scuze, tanarul a șters postarea, scrie Canal…

- La mai mult de jumatate de an de la reținerea lui pentru propaganda ruseasca și susținerea invaziei rusești in Ucraina, bloggerul american Gonzalo Lira a decedat in arest, a confirmat Departamentul de Stat al SUA, scrie agenția de stat rusa Tass.Informația a fost publicata anterior de catre fostul jurnalist…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a afirmat joi ca, in ciuda sanctiunilor, economia rusa este prima din Europa si a cincea din lume, informeaza EFE, citata de Agerpres. Liderul de la Kremlin a facut aceste declaratii in timpul unei vizite in orasul Habarovsk, in cadrul unui turneu cu caracter evident…

- Presedintele Volodimir Zelenski a declarat miercuri seara ca industria de aparare a Ucrainei devine tot mai productiva si pregatita pentru un razboi modern, tehnologic, furnizand sute de mii de locuri de munca si avand potential pentru a deveni printre primele zece din lume, scrie news.ro. Zelenski…

- Opozantul rus intemnitat Aleksei Navalnii, ai carui apropiati au ramas fara vesti timp de cateva saptamani, a asigurat marti pe retelele sociale ca este „bine” dupa ce a fost transferat intr-o colonie penitenciara din Arctica rusa, relateaza France Presse. Deplasarea pana la noul sau loc de detentie,…

- UPDATE 7:20 - Statele Unite ale Americii vin cu amenințari in fața țarilor care sprijina Rusia in razboiul cu Ucraina. Acestea ar risca sa piarda sprijinul financiar american.​Țarile de Jos vor livra Ucrainei 18 avioane de lupta F-16 pentru a ajuta țara in lupta impotriva forțelor Rusiei, a anunțat…

Extrem de criticat pentru ca a afirmat ca migrantii „otravesc sangele" Statelor Unite, Donald Trump a respins orice comparatie cu Adolf Hitler, asigurand ca „nu a citit niciodata Mein Kampf". „Este adevarat ca ei distrug sangele…