Stiri pe aceeasi tema

- Marina Ovsyannikova, jurnalista rusa care a devenit faimoasa dupa ce a protestat impotriva razboiului din Ucraina, intrand in direct și aratand un afiș prin care cerea sa inceteze conflictul declanșat de țara ei, a fost arestata din nou. De data asta, acuzația e de știri false despre Forțele Armate…

- Moscova a anunțat ca trupele sale au preluat controlul asupra celei mai mari centrale electrice pe carbune din Ucraina. Este vorba despre unitatea energetica Vuhlehirska, situata in apropiere de orașul Svitlodarsk, in regiunea estica Donetk. Acesta regiune a devenit epicentrul confruntarilor intre forțele…

- Papa Francisc le-a spus duminica jurnalistilor ca vrea sa viziteze Ucraina. Intrebat despre o posibila calatorie in tara, el a spus: „Am o mare dorinta sa merg la Kiev”, relateaza Reuters. Papa a vorbit in avionul papal cu jurnalistii care calatoresc cu el de la Roma in Canada. Niciun papa nu a vizitat…

- Consilierul prezidential ucrainean Mihailo Podoliak a declarat, vineri, ca Ucraina nu va semna niciun document cu Rusia ca parte a acordului privind exportul de cereale, insa Kievul si Moscova vor semna in schimb acorduri paralele privind exporturile de cereale cu ONU, relateaza „The Guardian”. Mihailo…

- Jurnalista rusa Marina Ovsiannikova, care a ajuns cunoscuta dupa ce a aparut in direct la televiziune cu o pancarta criticand ofensiva Moscovei in Ucraina, a fost arestata, duminica, in Rusia, relateaza The Guardian. Nu a fost facuta nicio declaratie oficiala cu privire la motivele arestarii ei, dar…

- Partidul politic prorus si eurosceptic ”Platforma Opozitiei – Pentru Viata” – care este sustinut in mod deschis de catre Moscova – a fost interzis in mod oficial in Ucraina, din cauza unori ”atingeri aduse suveranitatii”, a anuntat, luni, ministrul ucrainean al Justitiei, Denis Maliuska, relateaza AFP.…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut, marti seara, compatriotilor sai sa „reziste” in Donbas, regiunea din estul Ucrainei considerata de el „vitala” si de care va depinde viitorul razboiului dus de Moscova contra Kievului, conform AFP. „Este vital sa ramanem in Donbas!”, a declarat Zelenski…

- Primul pod rutier intre Rusia și China a fost deschis pentru transportul de marfa vineri, intr-o perioada in care Moscova se apropie tot mai mult de Beijing, pe fondul crizei in relația cu Occidentul, din cauza razboiului din Ucraina. Podul, care leaga orasul rus Blagovescensk de orasul chinez Heihe,…