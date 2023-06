Stiri pe aceeasi tema

- Campioanele județene, triumfatoare in competițiile L4 din sezonul 2022/23, au disputat pe 17 și 24 iunie barajul in dubla manșa pentru promovarea in Liga 3 sezonul 2023/24.Dupa tragerea la sorți pe regiuni fixata de Federația Romana de Fotbal, formațiile aspirante la promovarea in eșalonul trei au disputat…

- Capitanul nationalei Romaniei, Ioana Bortan, este de noua jucatoare a echipei de fotbal feminin Farul Constanta.In varsta de 34 de ani, Ioana Bortan evolueaza pe postul de mijlocas si aproape intreaga cariera a jucat pentru Universitatea Cluj, alaturi de care a castigat de 13 ori campionatul Romaniei…

- In perioada 11-16 iunie, la Constanța, s-au reunit cele mai bune junioare de fotbal U11 ale cluburilor participante in Campionatul Național de Junioare U11. Zece cluburi au trimis una sau mai multe junioare la malul marii pentru a avea parte de o sesiune dinamica de invațare prin practica.La aceasta…

- Sambata, 3 iunie, și duminica, 4 iunie, s-au disputat meciurile retur ale barajului pentru menținerea/promovarea in Liga 1. Dinamo și UTA Arad sunt formațiile ce au obținut dreptul de a evolua in sezonul 2023/2024 in primul eșalon fotbalistic din Romania. Rezultatele meciurilor de baraj pentru menținerea/promovarea…

- FC Universitatea Cluj muta și la mijlocul terenului. Dupa transferurile lui Daniel Popa (atacant) și Bogdan Mitrea (fundaș), clubul Șepcilor Roșii a ajuns la o ințelegere cu Doru Popadiuc (mijlocaș, 28 de ani), scrie site-ul oficial al formației care a jucat finala Cupei. Emil Sandoi, Viorel Moldovan…

- Din dorința de a dezvolta si promova imaginea baschetului romanesc, Federația Romana de Baschet invita conducatorii și reprezentanții departamentelor de Marketing&Comunicare&Media ale tuturor cluburilor din LNBM, LNBF, L1BM si CN juniori, precum și conducatorii sucursalelor regionale FRB, sa participe…

- In perioada februarie – martie 2023, Asociațiile Județene de Fotbal din toata țara au organizat fazele județene finale pentru Cupa Satelor, una din cele mai iubite competiții din Romania. Cupa Satelor este destinata copiilor din mediul rural de la categoria de varsta Under 13. In perioada urmatoare…

- Liga Profesionista de Fotbal prezinta la finalul fiecarei runde cel mai bun unsprezece. Iata cum arata echipa ideala a etapei a doua din play-off si play-out: PORTAR Stefan Tarnovanu (FCSB / 22 de ani) – A facut un nou meci bun la Sf. Gheorghe, interventiile sale find decisive in victoria ros-albastrilor.…