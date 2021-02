Julio Iglesias Jr. şi Charisse Verhaert divorţează după opt ani de căsnicie Cantaretul spaniol Julio Iglesias Jr. si modelul Charisse Verhaert au decis sa o ia pe drumuri separate, dupa opt ani de casnicie si aproximativ 20 de ani de relatie, scrie revista Hola, citata de News . Verhaert a fost cea care a depus cerea de divort in Miami in luna august a anului trecut, iar de atunci cei doi incearca sa ajunga la un acord, dezvaluie publicatia. Cei doi se lupta pentru custodia cainelui lor. Verhaert a mai cerut sa ii fie predat conacul familial unde locuiește in prezent și o pensie compensatorie. Modulul a declarat in timpul procesului ca a renunțat ca cariera de modeling… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

