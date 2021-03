Judetul Tulcea: Petrecere de logodna, intrerupta de politisti Eveniment privat, intrerupt de politisti.In cursul zilei de astazi, politistii tulceni au constatat ca intr un imobil situat pe strada Tudor Vladimirescu din orasul Babadag, se afla in desfasurare un eveniment privat logodna.Evenimentul a fost sistat, iar organizatorii, respectiv un barbat de 35 de ani si o femeie de 54 de ani, ambii din orasul Babadag, au fost sanctionati contraventional cu amenzi in valoare de 20.000 de lei, conform Legii 55 2020, privind unele masuri de combatere a pandemiei ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii bihoreni au intrerupt o petrecere de botez la care participau, duminica, 27 de persoane intr-un restaurant din comuna Auseu, in cadrul actiunilor desfasurate in ultimele 24 de ore pentru prevenirea raspandirii si limitarea infectarii cu noul coronavirus in judet, a informat luni IPJ Bihor.…

- Cu ocazia activitaților desfașurate, polițiștii brașoveni au identificat o locație pe raza municipiului Brașov in interiorul careia au fost depistate 201 de persoane, ce participau la un eveniment privat, fara a fi respectate masurile de protecție individuala și cele privind diminuarea impactului riscurilor,…

- Polițiștii din Aiud au intervenit, sambata, in jurul orei 16.30, la un local din municipiu unde era organizata o petrecere de botez la care participau 50 de persoane. Evenimentul a fost intrerupt, iar reprezentantul localului și organizatorul evenimentului au fost sancționați contravențional, conform…

- In data de 14 februarie 2021, in intervalul orar 00.30 – 05.00, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov a fost organizata și desfașurata o acțiune, cu efective marite la care au participat 53 de polițiști, scopul vizat fiind verificarea respectarii normelor legale impuse in perioada starii…

- Polițiștii din Bistrița au pus capat unei petreceri de Sfantul Valentin la care au participat in jur de 100 de persoane, organizata sambata seara intr-un local din municipiu, iar patronul a fost amendat, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean Bistrita-Nasaud, citat de Agerpres . „Politistii au…

- In incinta complexului, polițiștii au identificat un numar de aproximativ 200 de persoane care participau la o petrecere, existand aparate de sonorizare special destinate organizarii unor astfel de evenimente.Pana in acest moment au fost aplicate 50 de sancțiuni contravenționale conform Legii 55/2020…

- Evenimentuldin judetul Tulcea a fost sistat, iar organizatorul a fost sanctionat sanctionat contraventional cu amenda in valoare de 10.000 de lei, conform Legii 55 2020 privind unele masuri de combatere a pandemiei de COVID 19.La data de 14 ianuarie a.c., politistii din cadrul Politiei Orasului Babadag…

- Accident rutier pe DN22 E87, la iesirea din orasul Babadag catre Baia.La data de 6 ianuarie a.c., politistii tulceni au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier pe DN22 E87.Din primele verificari a rezultat faptul ca un barbat de 21 de ani, din Babadag, in timp ce conducea un auto…