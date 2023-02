Județul Covasna, pe locul 29 privind persoanele cu studii superioare Covasna se situeaza pe locul 29 in ierarhia județelor, in ceea ce privește ponderea populatiei rezidente, cu nivel superior de educație, conform rezultatelor provizorii ale Recensamantului Populației și Locuințelor runda 2021 (RPL2021). Datele, prezentate de reprezentanții Direcției Județene de Statistica (DJS) Covasna, arata ca 10,6% din totalul locuitorilor din județ sunt persoane cu studii superioare. […] Articolul Județul Covasna, pe locul 29 privind persoanele cu studii superioare apare prima data in Mesagerul de Covasna . Citeste articolul mai departe pe mesageruldecovasna.ro…

