Judetul Constanta: Interventie de urgenta la Dunareni. De ce intervin salvatorii

- Valurile nu iarta Un accident prin submersie s a produs azi, 03 iulie, in Olimp. Este vorba despre un turist gasit in stop.S a efectuat protocol de resuscitare,dar din pacate fara rezultat , a fost declarat decedat., transmite medicul Diana Claudia Tatarici, purtatorul de cuvant al Serviciului de Ambulanta…

- Salvatorii ISU Dobrogea au fost solicitati in aceasta dupa amiaza sa intervina in judetul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea o persoana a fost calcata de o combina la iesire din localitatea Tepes Voda spre Silistea. ...

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta a fost solicitat sa intervina, astazi, pe zona municipiului Constanta.Din primele informatii, este vorba de un accident rutier, in zona gradinitei de pe strada Mihai Viteazu.Se pare ca, in urma impactului, au rezultat patru victime. La fata locului intervin doua…

- UPDATE| Minor ELECTROCUTAT in Alba Iulia: Intervenție contracronometru pentru SMURD Alba in colaborare cu SAJ pentru salvarea copilului in stop cardio-respirator UPDATE| Minor ELECTROCUTAT in Alba Iulia: Intervenție contracronometru pentru SMURD Alba in colaborare cu SAJ pentru salvarea copilului in…

- Interventie de urgenta in Alba SMURD Alba in cooperare cu SAJ Alba intervin pentru acordarea primului ajutor medical in mun. Alba Iulia, zona Barabant, in spatele Silozurilor.Din informatiile preliminare ar fi vorba despre un minor, posibil electrocutat., transmite ISU Alba. Forte alocate sunt 1 EPA…

- Trei persoane au fost aduse aseara la UPU din cadrul Spitalului Judetean Constanta, in stare foarte grava, in urma unui accident rutier la iesire din localitatea Nicolae Balcescu. Unul dintre pacienti a decedat, in ciudat eforturilor depuse de catre medici. Inca doi pacienti sunt internati in cadrul…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a postat pe Facebook imagini de la o operațiune de salvare a doi copii care au cazut intr-o rapa și a adus noi argumente in sprijinul ideii ca SMURD, structura dezvoltata de el, nu trebuie sa ajunga la Ministerul Sanatații. „Acest caz face…

- De 1 mai, litoralul romanesc devine principala atractie a petrecaretilor. Impatimitii de distractie sunt asteptati la petreceri. Dar, nici evenimentele neplacute nu se lasa asteptate. Salvatorii au intervenit de urgenta in cadrul unui festival care si a deschis portile la malul marii pentru a veni in…