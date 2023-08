Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Constanta pierde procesul cu Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, dupa ce Curtea de Apel a stabilit ca decizia de sanctionare a municipiului a fost una corecta, "amplu motivataldquo; Judecatorii au motivat Hotararea 3 2023 din dosarul 509 118 2022…

- Fratii Andrew si Tristan Tate au scapat de arestul la domiciliu, dupa ce judecatorii Curții de Apel București au decis ca pot fi cercetați sub controlului judiciar. Hotararea nu mai poate fi contestata.

- Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a pronunțat luni, 24 iulie, hotararea menita sa arate daca judecatorii naționali pot lasa neaplicate deciziile Curții Constituționale (CCR) și ale Inaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) cu privire la intreruperea prescripției raspunderii penale. De hotararea…

- Profesorul-filosof din Cluj care și-a omorat iubita a fost condamnat: Judecatorii au stabilit și cat costa viața victimei21 de ani de inchisoare va executa Bone Ferenc, profesorul cu studii de Filosofie la UBB, dar și in Ungaria, Olanda și Anglia, pentru ca și-a omorat iubita intr-un acces de gelozie.…

- Prezentul dosar a fost solutionat de in prima instanta de Judecatoria Macin, prin Hotararea nr. 176 2022 din 16.12.2022, in sensul incetarii procesului penal pornit impotriva edilului, a urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale. Judecatorii au admis actiunea civila fomulata de Statul Roman,…

- Fermierii suspenda protestele pana pe 1 august. Decizia a fost luata dupa discuțiile purtate astazi, 27 iunie, cu autoritațile la Guvern. Ministrul Agriculturii, Vladimir Bolea, a menționat ca a fost identificata suma de 200 milioane de lei pentru subvenționarea agricultorilor, din cele 700 de milioane…

- Judecatorii satmareni s-au intrunit azi in sedinta, avand urmatoarea ordine de zi: – Exprimarea unui punct de vedere cu privire la necesitatea adoptarii unor masuri fața de lipsa de raspuns la solicitarile Consiliului Superior al Magistraturii și instanțelor judecatorești, adresate autoritaților executive…

- O polițista de la frontiera din Vama Petea, Satu Mare, ar fi incasat in trei ani mita in valoare de 200.000 de euro, cei mai mulți fiind din vremea pandemiei. Femeia a fost trimisa in judecata, aceasta recunoscandu-și vina. Cu toate acestea, potrivit Presa SM, Tribunalul Satu Mare i-a respins acordul…