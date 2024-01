Judecatoarea Camelia Șandor a fost delegata in funcția de președinte al Judecatoriei Zalau pentru o perioada de șase luni, potrivit unei decizii a Consiliului Superior al Magistraturii din aceasta luna. Conform CSM, Camelia Șandor are o experiența de cel puțin un deceniu in magistratura și de aproape doua decenii in drept. Camelia Șandor indeplinește funcția de magistrat la Judecatoria Zalau incepand cu data de 1 iunie 2020.