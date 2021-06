Jucători împușcați chiar în timpul unui meci de fotbal! Unul dintre ai a murit Rafuielile dintre clanuri au luat locul fotbalului, in Marsillia, Franța. In timpul turneului de fotbal “H Cup”, un eveniment sportiv intre echipele din regiune, vineri seara, oameni inarmați au tras asupra jucatorilor de fotbal, potrivit express.co.uk. O mașina in care se aflau mai mulți pasageri cu glugi pe cap, inarmați cu puști automate de tip Kalashnikov, s-a apropiat de stadionul La Martine. Barbații au deschis focul de arma asupra jucatorilor din echipa cartierului Malpasse. Un fotbalist a a decedat. Avea circa 30 de ani. Un alt jucator a fost ranit de gloanțe. Stadionul a fost evacut,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

