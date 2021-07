Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea ucraineana de tenis Daiana Iastremska, principala favorita a turneului WTA de la Hamburg, s-a calificat in sferturile de finala ale acestei competitii, dotata cu premii totale in valoare de 189.708 euro, invingand-o in doua seturi, 7-6 (7/5), 6-1, pe poloneza Magdalena Frech, intr-o partida…

- Jucatoarea australiana de tenis Ashleigh Barty (1 WTA, principala favorita) s-a calificat marti seara in semifinalele turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului, dupa ce a trecut in doua seturi, 6-1, 6-3, de conationala sa Ajla Tomljanovic (75 WTA). Barty, care in 2019 a…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Maria Bara s-a calificat, miercuri, in sferturile de finala ale turneului WTA 125 de la Bol (Croatia), dotat cu premii totale de 92.742 de euro, dupa ce a trecut de croata Tena Lukas cu 6-3, 6-0, potrivit agerpres.ro. Bara (26 ani, 122 WTA) a obtinut o victorie…

- Tenismenul spaniol Rafael Nadal, locul 3 ATP, s-a calificat pentru a XV-a oara in sferturile de finala ale turneului de la Roland Garros, conform news.ro El l-a invins, luni, cu scorul de 7-5, 6-3, 6-0, pe italianul Jannik Sinner, locul 19 ATP si cap de serie numarul 18, dupa un meci care…

- Sorana Cirstea a fost invinsa de slovena Tamara Zidansek, cu 7 6 7 4 , 6 1, duminica, la Paris, in optimile de finala ale turneului de la Roland Garros, al doilea de Grand Slam al anului.Sorana Cirstea 31 ani, 54 WTA s a inclinat dupa o ora si 26 de minute in fata unei jucatoare mai slab cotate 23 ani,…

- Jucatoarea rusa de tenis Ekaterina Alexandrova (33 WTA, a treia favorita) s-a calificat miercuri in sferturile de finala ale turneului WTA de la Strasbourg, dotat cu premii totale de 189.708 euro, dupa ce a trecut in doua seturi, 6-3, 6-4, de frantuzoaica Clara Burel (146 WTA). Alexandrova…

- Jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu a abandonat dupa calificarea in sferturile de finala ale turneului feminin de tenis de la Strasbourg (Franta), din cauza unei accidentari, informeaza site-ul WTA, potrivit Agerpres. Andreescu, favorita numarul 3 a acestei competitii, de categoria…

- Jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu a abandonat dupa calificarea in sferturile de finala ale turneului feminin de tenis de la Strasbourg (Franta), din cauza unei accidentari, informeaza site-ul WTA. Andreescu, favorita numarul 3 a acestei competitii, de categoria WTA 250, dotata…