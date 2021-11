Stiri pe aceeasi tema

- Selectionerul Oscar Washington Tabarez, care se afla din 2006 la conducerea primei reprezentative a Uruguayului, a fost demis, vineri, în urma rezultatelor slabe înregistrate în preliminariile Campionatului Mondial din 2022."Comitetul Executiv a luat aceasta decizie dificila…

- Argentina s-a calificat la Cupa Mondiala din Qatar dupa egalul cu Brazilia, scor 0-0. Este al 13-lea turneu final consecutiv la care "pumele" participa. Leo Messi a fost integralist, dar nu a reusit sa aduca victoria pentru nationala tarii sale in derby-ul sud-american cu Brazilia. Dupa meci, starul…

- Cu Messi integralist, Argentina a remizat cu Brazilia, 0-0, și și-a asigurat prezența la Campionatul Mondial din 2022 grație infrangerii suferite de Chile, 0-2 cu Ecuador. Deși nu a mai jucat la PSG din finalul lunii octombrie, iar contra Uruguayului a bifat doar 15 minute, Lionel Messi (34 de ani)…

- Selectionata Braziliei nu va putea conta pe starul Neymar la meciul cu Argentina din preliminariile Cupei Mondiale din 2022, programat marti la San Juan, dupa ce atacantul echipei Paris Saint-Germain a acuzat unele probleme medicale, conform Confederatiei Braziliene de Fotbal (CBF), informeaza AFP,…

- Selectionerul Islandei, Arnar Thor Vidarsson, a declarat, joi seara, dupa 0-0 la Bucuresti, ca „romanii sunt prietenosi“ si spera sa ii ajute sa se califice la barajul de calificare la CM 2022 printr-un rezultat de egalitate sau o victorie in meciul cu Macedonia de Nord. „In aceasta seara a fost un…

- Brazilia a facut instrucție cu Uruguay in preliminariile sud-americane pentru Cupa Mondiala din 2022. Selecao a invins cu 4-1. Tot in aceasta dimineața, Argentina a trecut la limita de Peru, 1-0. Brazilia defileaza in preliminariile sud-americane pentru turneul final din Qatar. Ultima victima a Selecao…

- Brazilia risca enorm. Daca FIFA considera ca suspendarea meciului cu Argentina din cauza autoritaților sanitare a fost implicare politica, Brazilia ar putea fi suspendata din preliminarii. In acest caz, adio Campionatul Mondial din 2022! CONTEXT: Meciul dintre Brazilia și Argentina din preliminariile…

- Meciul dintre Brazilia și Argentina din preliminariile sud-americane pentru Cupa Mondiala din 2022 a fost suspendat ca urmare a intervenției autoritaților medicale. Haos la Sao Paulo, pe stadionul „Neo Quimica”. Derby-ul Brazilia - Argentina din preliminariile pentru Cupa Mondiala din 2022 a fost intrerupt…