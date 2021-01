Stiri pe aceeasi tema

- Jordi Sans, Mikel Quilez și Cristina Clea pregatesc lansarea piesei Fell the night, care aduce vibe-ul de festival și vara mai aproape. Este prima colaborare dintre cei trei artiști care au cunoscut deja celebritatea in Spania și anunța un proiect electrizant. Sunt trei personalitați diferite al caror…

- Pasiunea pentru muzica și studiile in domeniu ii aduc Laurei Galea implinirea unui vis, lansarea primei piese și a primului videoclip, intr-o luna cu multe semnificații pentru ea. Artista de 24 de ani lanseaza piesa „Nu e“, care va face parte de pe albumul „Ritmul cu ea” și spune ca este foarte fericita…

- China va lansa saptamana aceasta o sonda fara echipaj uman spre Luna, cu misiunea de a aduce pe Pamant roci selenare. Este prima incercare de a colecta esantioane de pe satelitul natural al Pamantului dupa misiunile din anii '70, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.

- Ioana Ignat si Pavel Stratan colaboreaza pentru single-ul “Vina Dragostei”, o piesa sensibila si emotionanta, ce are parte de o lansare in exclusivitate pe Spotify. Piesa poate fi ascultata doar pe celebra platforma, pana la lansarea videoclipului si lansarea de pe restul platformelor de streaming,…

- In urma unui poll realizat de Cezar Guna pe Instagram, in care urmaritorii lui au trebuit sa aleaga daca urmatoarea piesa lansata va fi in engleza sau in romana, artistul și REALM au decis ca Pow Pow este melodia caștigatoare. Pow Pow este o piesa fun, al carei proces de creație a reprezentat o adevarata…

- Dupa ce a cucerit inimile fanilor cu muzica aromana, Elena lanseaza o piesa de dragoste sensibila, ce subliniaza cele mai intense trairi și sentimente. „Vulnerabili” este un single ce dezvaluie o calatorie a inimii, in care sufletul devine „descoperit” in fața iubirii. Compus de catre Alex Pelin alaturi…

- Catalina Rad lanseaza „Pe foi”, o piesa sensibila cu beat-uri pop și influențe dance, despre amintirile ce raman intiparite in minte și suflet pentru totdeauna. Compusa de catre Catalina Rad alaturi de fratele sau, Ionuț Rad și Ovidiu Stanescu, „Pe foi” este un single pentru cei care au intalnit iubirea,…

- A avut cea mai buna auditie Vocea Romaniei din toate timpurile, performance-ul sau fiind foarte apreciat si la nivel mondial. Ulterior, a fost desemnat castigatorul celebrului concurs, in 2018, iar auditia a ramas una memorabila. Pe langa o voce senzationala, Bogdan Ioan este un performer fantastic…