- Johnson & Johnson a inchis in secret singura fabrica care producea loturi utilizabile din vaccinul sau pentru COVID-19, la sfarșitul anului trecut, a transmis New York Times, potrivit Reuters . Este vorba despre o oprire temporara la fabrica din orașul olandez Leiden, urmand sa ca producția sa fie…

- O comisie pentru siguranta a autoritatii europene de reglementare a medicamentelor a recomandat, vineri, adaugarea unei inflamatii rare a maduvei spinarii, numita mielita transversala, pe lista efectelor adverse ale vaccinului pentru Covid-19 al AstraZeneca. Vaccinul s-a confruntat cu mai multe esecuri,…

- Mielita transversala e cea mai noua afecțiune de pe lista posibilelor reacții adverse inregistrate dupa vaccinarea anti-COVID cu AstraZeneca, scrie Hotnews. Pe lista se mai regasesc sindromul Guillain-Barre (o alta boala neurologica rara), riscul de apariție a cheagurilor de sange și alergii severe.O…

- Meta, compania-mama a Facebook, va solicita angajaților doza booster a vaccinului COVID-19 pentru a putea lucra din birourile sale din SUA, dupa cum a raportat The Wall Street Journal. Meta spusese deja ca angajații birourilor din SUA ar trebui sa fie vaccinați impotriva COVID-19 cand se vor intoarce…

- Moderna a anunțat luni ca a treia doza „booster” a vaccinului sau anti-Covid duce la o creștere semnificativa a nivelului de anticorpi care pot opri varianta Omicron a coronavirusului, relateaza The New York Times . Vestea vine in contextul in care aceasta noua varianta a SARS-CoV-2 continua sa se…