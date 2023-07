Stiri pe aceeasi tema

- Trupa lui Johnny Depp, Hollywood Vampires, din care face parte si Alice Cooper, a anulat saptamana aceasta concertele din Slovacia si Ungaria pe care trebuiau sa le sustina in cadrul turneului lor european, relateaza The Mirror.

- Marti, trupa si-a dezamagit fanii din Budapesta, anuland concertul de pe Papp Laszlo Sport Arena in ultima clipa, din cauza unor "circumstante neprevazute".Arena era deja plina de spectatori, dintre care unii calatorisera sute de kilometri pana in capitala ungara. "Totul era pregatit, scena era pregatita,…

- Actorul american Johnny Depp gasit inconștient, sambata, in camera sa de hotel, din Budapesta, informeaza presa maghiara. Johnny Depp a fost nevoit sa anuleze show-ul din Budapesta dupa ce a fost gasit inconștient in camera sa de hotel. Actorul și cantarețul Johnny Depp, care a ramas in istorie pentru…

- Trupa lui Johnny Depp, Hollywood Vampires, din care face parte si Alice Cooper, a anulat saptamana aceasta concertele din Slovacia si Ungaria pe care trebuiau sa le sustina in cadrul turneului lor european, relateaza The Mirror.Marti, trupa si-a dezamagit fanii din Budapesta, anuland concertul de…

- The Hollywood Vampires, grupul format din Alice Cooper, Johnny Depp si Joe Perry, a anulat seara saptamana aceasta concertele din Slovacia si Ungaria pe care trebuiau sa le sustina in cadrul turneului lor european, relateaza The Mirror, citat de news.ro. Presa maghiara scrie ca actorul din Piarații…

- Un nou anunț oficial de la conducerea echipei Știința Explorari Baia Mare. Voleibalistul maghiar David Csanad, care evolueaza pe postul de tragator secund, este nascut in 16 noiembrie 1991, are 1,98 m inalțime și 92 kg. Potrivit clubului baimarean, David Csanad se intoarce dupa patru ani la Știința…

- Ionița de la Clejani ne-a povestit, exclusiv pentru Playtech Știri, despre emoționanta reintalnire cu Johnny Depp (60 de ani). Faimosul actor din „Pirații din Caraibe” a susținut, pe 8 iunie, la București, un recital de succes cu trupa lui, „Hollywood Vampires”. Prezenți la concert, Ionița și Viorica…

- Johnny Depp și-a șocat fanii cu apariția de la Cannes, cand și-a dezvaluit dinții cariați. Insa, actorul de 59 de ani are probleme cu dantura de 30 de ani. Intr-un interviu din 1995, starul din Pirații din Caraibe a dezvaluit ce parere are de cariile sale.