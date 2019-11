Stiri pe aceeasi tema

- Actorii Colin Farrell si Andy Serkis se afla in negocieri cu Warner Bros pentru roluri in filmul „The Batman”, din distributia caruia fac parte deja Robert Pattinson si Zoe Kravitz, potrivit Variety, potrivit news.ro.Farrell este avut in vedere pentru rolul Penguin, adversarul lui Batman,…

- Actrita Zoe Kravitz, cunoscuta din serialul „Big Little Lies”, va fi antieroina Catwoman in filmul „The Batman” cu Robert Pattinson in rol pricipal, potrivit news.ro.„The Batman” va fi regizat de Matt Reeves. Productia ar putea incepe, potrivit unor surse Variety, la finalul acestui an sau…

- Superproductia "Joker", a studiourilor Warner Bros, a continuat sa ocupe, pentru a doua saptamana consecutiv, primul loc in clasamentul incasarilor in SUA si Canada, transmite luni AFP. Acest film despre originea unui personaj antagonic emblematic din universul DC Comics, rivalul de moarte al lui Batman…

- Jonah Hill negociaza pentru a prelua rolul The Riddler (Omul ghicitoare) in productia "The Batman", in regia lui Matt Reeves, conform unei surse din anturajul actorului citata de The Wrap. Robert Pattinson va interpreta rolul Cavalerului Intunecat. Matt Reeves a preluat regia acestui film de la Ben…