Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca s-a intalnit, luni, cu Linda Thomas-Greenfield, ambasadorul Statelor Unite la ONU. Cei doi au discutat despre situația de securitate in urma agresiunii militare ruse in Ucraina și situația gestionarii refugiaților.

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, cere ca autorii atrocitatilor comise in Ucraina in urma agresiunii ruse sa fie trasi la raspundere de Curtea Internationala de Justitie.Condamn cu tarie atrocitatile oribile comise in Bucea si in alte orase din Ucraina ca urmare a agresiunii Rusiei impotriva…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a declarat ca este de acord cu presedintele Joe Biden ca au fost comise crime de razboi in Ucraina, adaugand ca experti americani sunt in proces de documentare si evaluare a potentialelor crime de razboi in Ucraina, potrivit Reuters. “Ieri (miercuri), presedintele…

- Statele Unite continua sa mareasca sprijinul militar pentru Ucraina. In conferința sa de presa de miercuri, de la Casa Alba, președintele Joe Biden a anunțat și a semnat deblocarea a 800 milioane de dolari in material militar, ca raspuns la cererea președintelui Volodimir Zelenski. Corespondentul RFI…

- Ministrul britanic al Aararii Ben Wallace afirma ca Regatul Unit „sustine” ca Polonia sa trimita avioane de lupta in Ucraina, insa avertizeaza ca Rusia se poate „razbuna”, relateaza CNN.

- Romania, Polonia, Republica Moldova și Slovacia sunt țarile din “prima linie”, care ar putea sa primeasca sprijin de la Statele Unite, in contextul invaziei Rusiei in Ucraina, a declarat, miercuri, secretarul de stat american, Anthony Blinken, transmite Reuters. In același timp, Statele Unite sunt pregatite…

- „Vecinii nostri de la Est vorbesc despre o catastrofa umanitara care se apropie cu pasi repezi”, a declarat pentru agentia PAP directorul Caritas in Polonia, Marcin Izycki.„Am decis sa raspundem crizei din Ucraina si sa oferim un adapost celor mai vulnerabili in tara noastra”,a mentionat el.Copiii vor…

- Americanii iau in serios amenințarile Rusiei. 1.000 de soldați americani vor fi trimiși „in zilele urmatoare” din Germania in Romania și alți circa 2.000 in Polonia pentru a asigura securitatea aliaților din Europa de Est. Purtatorul de cuvant al Pentagonului, John F. Kirby, a spus ca daca e nevoie,…