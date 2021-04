Stiri pe aceeasi tema

- Un înalt oficial de la Kremlin a declarat joi ca Rusia va fi forțata sa-și apere cetațenii din estul Ucrainei în funcție de amploarea conflictului militar de acolo, a transmis joi agenția TASS, citata de Reuters. Oficialul, Dmitry Kozak, a declarat ca începerea unei acțiuni…

- Presedintele SUA Joe Biden a salutat luni accelerarea semnificativa a ritmului de vaccinare in Statele Unite si le-a cerut americanilor sa nu lase garda jos, relateaza AFP. ''Razboiul impotriva COVID-19 este departe de a fi castigat'', a declarat presedintele Biden, de la Casa Alba,…

- Statele Unite vor depasi vineri, cu mai mult de o luna in avans, obiectivul stabilit de presedintele Joe Biden de 100 de milioane de injectii in primele 100 de zile ale mandatului sau, noteaza AFP, potrivit AGERPRES. "In cea de-a 58-a zi a mandatului meu, vom atinge obiectivul de 100 de milioane…

- Presedintele american Joe Biden i-a „expulzat” de la Casa Alba pe cei doi ciini ai lui si i-a trimis la resedinta sa din Wilmington, un oras din statul Delaware, dupa „un incident care a implicat o muscatura” asupra unui agent de securitate, au anuntat luni mai multe companii mass-media din Statele…

- Presedintele american, Joe Biden, a estimat luni ca Statele Unite se vor apropia de imunitatea colectiva in fata COVID-19 pana in vara, afisandu-si increderea in dezvoltarea vaccinurilor, scrie AFP. "Sunt increzator in faptul ca pana in vara ne vom apropia semnificativ de imunitatea colectiva",…

- Presedintele american Joe Biden a cerut vineri echipei sale sa realizeze "o analiza exhaustiva a amenintarilor" pe care le reprezinta extremismul violent la nivel intern in Statele Unite ale Americii, dupa asaltul asupra Capitoliului din Washington comis de sustinatori radicali ai fostului presedinte…

- Presedintele ales american Joe Biden intentioneaza sa anuleze proiectul controversatului oleoduct Keystone XL dintre Canada si Statele Unite printr-un decret prezidential chiar din ziua investirii sale pe 20 ianuarie, au afirmat duminica posturile canadiene de televiziune CBC si CTV relateaza agerpres.…