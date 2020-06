Jocurile politice din spatele noilor numiri la autoritatea de reglementare din energie

Stiri pe aceeasi tema

- ​O adevarata înfruntare are loc în aceste zile în Parlament pe tema schimbarilor la legea RCA, pentru a respecta cerințele Comisiei Europene și a ieși astfel din procedura de infringement în care Româna se afla din 2018. Un proiect inițiat de Guvern a trecut de Senat și…

- Mandatele aleșilor locali s-ar putea prelungi cu un an astfel incat, dupa alegerile locale, viitorii primarii și șefii de CJ sa fie aleși in funcții pe o perioada de cinci ani. Un proiect de lege depus de UDMR și susținut de PSD are șanse mari sa treaca de Parlament in aceasa saptamana. Daca devine…

- BRUXELLES, 8 mai - Sputnik, Daniela Porovaț. Comisia Europeana lovește dur Romania in plina pandemie, cand puterea de cumparare a romanilor este in scadere dramatica, iar aproape un milion de romani au ramas fara locuri de munca. Intr-un asemenea moment de criza, Comisia Europeana cere ANRE liberalizarea…

- ​Un proiect de ordin al Autoritații Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), care vizeaza racordarea la sistemul de transport al gazelor, o afaceri de sute de milioane de lei anual, ar putea fi aprobat joi în Comitetul de Reglementare, potrivit informațiilor HotNews.ro. Pe…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, Legea pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE). "In numele ANRE, presedintele acesteia prezinta Parlamentului raportul…

- ​​Romania a testat puțin peste 3.000 de suspecți de coronavirus, in timp ce alte țari au testat zeci de mii de suspecți. Țara noastra nu are suficiente teste, iar masurile de izolare ar trebui sa compenseze acest lucru și sa fie mult mai stricte – practic, doar farmaciile și magazinele alimentare ar…