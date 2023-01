Joc video de război, ajuns mijloc de dezinformare despre războiul din Ucraina Imaginile dintr-un joc video cu soldați, care lupta in orașe cuprinse de flacari, avioane de lupta doborate de rachete, drone care pulverizeaza tancuri, fac subiectul unui val imens de dezinformare, legat de conflictul din Ucraina. Extrase din jocul video „Arma 3”, imaginile par autentice. Clipurile, insotite adesea de burtiere cu mesaje precum „In direct” sau „Breaking news”, pentru a le da un aspect mai autentic, au fost folosite frecvent in imagini video false care au pretins ca ilustreaza momente din razboi. Cercetatorii sunt ingrijorați Cercetatorii sunt ingrjorați de faptul ca aceste imagini… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

