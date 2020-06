Stiri pe aceeasi tema

- ​IMM Invest are acum un plafon de garantare de 30 miliarde lei, dupa ce a fost adoptat de Parlament și acceptat de Klaus Iohannis prin decret. Adica e dublu fața de cum a fost adoptat de Guvern. Ceea ce nu s-a luat în calcul pare a fi bugetul pentru subvenționarea dobânzii și a unor comisioane,…

- ​Guvernul a adoptat azi-noapte proiectul de Ordonanța de Urgența care prevede câteva masuri economice pentru angajați și angajatori de la 1 iunie, printre care și prevederea ca o parte din salariu sa fie platit de stat pentru cei care revin din șomaj tehnic, dar nu numai. HotNews.ro a prezentat…

- ​Guvernul a aprobat joi o ordonanta de urgenta privind o schema de ajutor de stat pentru marii consumatori de energie, a anunțat ministrul Economiei Virgil Popescu. Aceasta schema de ajutor de stat a fost aprobata în decembrie 2019. Acum, Virgil Popescu spune ca este o modificare a OUG 81/2019…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a declarat ca Guvernul a aprobat o ordonanta de urgenta privind sustinerea marilor consumatori de energie. “Practic, putem spune ca am adus din nou competitivitate in industria romaneasca, am salvat cateva sute de mii de locuri de munca, am salvat industria…

- Cel care se refera la amenzi Presedintele Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu, arata ca drepturile fundamentale ale omului nu pot fi afectate printr-o ordonanta de urgenta, iar pentru ca masurile privind restrangerea unor drepturi si libertati fundamentale sa fie valabile, ar fi trebuit elaborata…

- Ministrul Afacerilor Interne a emis, joi, Ordonanta militara nr. 9 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19. Prezentam integral textul documentului: ‘ORDONANTA MILITARA nr. 9 din 16.04.2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19 Avand in vedere dispozitiile art. 24 din Ordonanta…

- Ordonanța privind șomajul tehnic suportat de stat (OUG 30) a fost modificata printr-o noua ordonanța. Astfel, s-a renunțat la nevoia de a scoate acel certificat pentru situații de urgența de la Ministerul Economiei pentru a beneficia de aceasta facilitate. În plus, s-a extins aria de aplicare…

- Statul va suporta șomajul tehnic, avand in vedere ca multe afaceri au de suferit in urma masurilor luate ca urmare a coronavirusului. In acest sens, ordonanța adoptata de Guvern saptamana aceasta, a fost publicata in Monitorul Oficial, scrie Hotnews. Ordonanța șomaj tehnic suportat de stat (Click Aici)…