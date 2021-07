JO Tokyo: România va fi reprezentată de 100 de sportivi 100 de sportivi vor concura la Jocurile Olimpice Tokyo 2020, 45 de sportive si 55 sportivi, la 17 discipline sportive, a anunțat, luni, Comitetul Olimpic și Sportiv Român.

1. Atletism (10 sportivi): Florentina Costina Iusco si Alina Rotaru (saritura în lungime), Claudia Mihaela Bobocea (1.500 m), Daniela Stanciu (saritura în înaltime), Alin Alexandru Firfirica (aruncarea discului), Marius Iulian Cocioran (50 km mars), Rares Andrei Toader (aruncarea greutatii), Bianca Florentina Ghelber (aruncarea ciocanului), Andrea Miklós (400 m), Mihaita Alexandru Novac (aruncarea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

