Jerry, Jerry, Jerry, RIP! de Elena Voinea A murit Jerry Springer, una dintre cele mai influente și controversate figuri din istoria televiziunii, anunța media de dincolo și dincoace de Atlantic. Jerry a gazduit timp de 27 de ani serialul de mare succes „The Jerry Springer Show”, zgomotos și dezlanțuit, nicio clipa plictisitor datorita gazdei și invitaților sai antrenați in confruntari nebunești aplaudate frenetic de publicul ce scanda dezlanțuit “Jerry, Jerry, Jerry, Jerry!” Un purtator de cuvant al familiei a anunțat ca Jerry Springer a dus o lupta grea cu o boala care i-a curmat foarte repede viața, se pare un cancer… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

