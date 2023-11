Stiri pe aceeasi tema

- ”Activitatea economica s-a extins intr-un ritm puternic in trimestrul al treilea”, a declarat banca centrala a SUA dupa o intalnire de doua zile in care oficialii au convenit in unanimitate sa lase rata dobanzii de referinta overnight in intervalul 5,25%-5,50%, unde este din iulie. Limbajul a marcat…

- Indicele regional Stoxx 600 a incheiat tranzactiile de martin crestere cu 0,6%, majoritatea sectoarelor avand o evolutie pozitiva. Stoxx 600 a scazut cu peste 4% in octombrie, potrivit datelor LSEG. Actiunile de petrol si gaze au scazut cu 0,8%, deoarece actiunile BP, listate la Londra, au inchis in…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a incheiat tranzactiile in declin cu 1,16%, la cel mai redus nivel din 15 martie, potrivit datelor LSEG. Pierderile au fost conduse de sectorul auto, cu o scadere de 2,12%, deoarece actiunile Renault au coborat cu 7%, dupa ratarea asteptarilor privind veniturile. Actiunile…

- Preturile petrolului au crescut cu mai mult de 4%, dolarul american a crescut in raport cu euro si indicii bursieri au scazut, luni, la nivel mondial, deoarece ciocnirile militare dintre Israel si gruparea islamista palestiniana Hamas au provocat temeri ca acest conflict s-ar putea raspandi dincolo…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in urcare cu 0,8%, reusind sa inveerseze declinul initial. Actiunile companiilor de retail au condus castigurile, cu o crestere de 2,2%. Indicele DAX al bursei din Frankfurt a avansat cu 1,06%, CAC 40 al bursei din Paris cu 0,88%, iat FTSE 100 al bursei din Londra…

- Actiunile de pe Wall Street au scazut marti, in timp ce randamentele Trezoreriei SUA au atins cele mai ridicate niveluri din 2007, amplificand ingrijorarea ca ratele mai mari ale dobanzilor vor bloca piata imobiliara si vor duce economia americana intr-o recesiune, transmite Reuters, informeaza News.ro.Dow…

- Bursele europene au scazut marti pentru a patra sesiune consecutiva, in conditiile in care sentimentul negativ a cuprins pietele globale, transmite CNBC.Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in declin cu 0,6%, majoritatea sectoarelor fiind in teritoriu negativ. Actiunile tehnologice au inregistrat…

- Dupa trei sesiuni pozitive consecutive si o deschidere puternica joi, indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in declin cu 0,4%. Indicele serviciilor financiare a crescut cu 0,5%, in timp ce actiunile tehnologice s-au retras dupa cresterile recente, consemnand o scadere cu 2,3%. Stoxx 600 a castigat…