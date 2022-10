Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce au judecat foarte greșit forța inflației in ultimul an, bancherii centrali sunt acum nerabdatori sa transmita mesajul ca sunt hotarați sa nu repete greșelile din anii 1970: excesul monetar și crizele de lichiditate. Dar mediul financiar și gradul de indatorare sunt diferite acum. Cea mai importanta…

- Traim vremuri incerte, cu cel puțin trei crize suprapuse, criza climatica, criza COVID-19, conflictul din Ucraina, iar implicațiile acestor crize sunt profunde, atat la nivel economic, cat și la nivel social. O rezultanta interesanta și deopotriva provocatoare a acestor crize ale ultimilor ani este…

- Bancile centrale nu pot lupta cu eficacitate in anularea impactului unui soc masiv pe latura ofertei, de magnitudinea si natura celui energetic si nici nu este corect sa fie blamate pentru o inflatie ce are cauza principala pe latura ofertei, sustine presedintele Consiliului Fiscal, Daniel Daianu.…

- Investitorii anticipeaza o creștere mai accentuata a ratelor dobanzilor in urmatoarele luni, dupa ce marile banci centrale ale lumii și-au consolidat hotararea de a aborda creșterea prețurilor, semnaland ca vor acorda prioritate inflației in detrimentul creșterii economice. O analiza Financial Times…

- Bancile centrale din intreaga lume vor continua saptamana aceasta atacul impotriva inflației ridicate, chiar daca vulnerabilitațile economiilor lor devin tot mai clare. Factorii de decizie din emisfera nordica vor intreprinde acțiunile cele mai agresive. O inasprire fara precedent sub forma unei creșteri…

- Solutiile de compromis cu care se confrunta sefii bancilor centrale globale - intre locuri de munca, inflatie si cresterea economiei - se vor inrautati probabil in urmatorii ani, deoarece lumea se confrunta cu dificultati in privinta pietei muncii si a lanturilor de

- ”Atat probabilitatea, cat si costul ca inflatie ridicata actuala sa devina inradacinata in asteptari sunt incomod de mari. In acest mediu, bancile centrale trebuie sa actioneze cu forta”, a spus ea la Simpozionul annual al Rezervei Federale a SUA de la Jackson Hole. Ea a sustinut ca riscul ca asteptarile…

- Se remarca și o erodare a increderii publicului in bancile centrale, cel mai recent sondaj Edelman Barometer Trust indicand pentru prima data o alterare a percepției lor, arata ediția a 10-a a Euro Monitorului, publicata luni. In SUA și Germania (doua din cele cinci mari economii ale lumii) bancile…