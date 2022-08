Jennifer Lopez, noua imagine a ochelarilor Dolce & Gabbana. Cum a pozat vedeta!

Stiri pe aceeasi tema

- Raluca Badulescu a trecut printr-o transformare fizica spectaculoasa. Vedeta cantarea acum ani de zile peste 100 de kilograme, dar acum a ajuns la doar 47. Intr-un interviu pentru Click a spus cat de mandra e de silueta ei de acum, dar și ca manca pentru a fi așa de slaba. „Ma straduiesc pe cat de mult…

- Celebra casa de moda Dolce & Gabbana a celebrat de curand 10 ani spectaculoși de „Alta moda” sau „haute couture”, care reprezinta cea mai luxoasa linie vestimentara, de obicei facuta pe comanda, pe care o ofera marile brand-uri internaționale pentru clienții lor faimoși și….bogați! Așa cum era de așteptat,…

- Astazi, 16 iunie, e ziua de naștere a Oanei Zavoranu. Cu aceasta ocazie, Alex Ashraf, soțul ei, i-a transmis un mesaj special, i-a spus cat o iubește, dar și ca anul acesta vor face tot ce vedeta și-a dorit. „La mulți ani, iubita mea soție. Te iubesc din tot sufletul și știu ca anul acesta vom face…

- Jennifer Lopez a dezvaluit in noul ei serial documentar pe Netflix detalii legate de inceputul carierei sale. Chiar daca acum se scalda in faima și bani, la inceput, lucrurile nu au fost așa roz precum au crezut fanii.

- Jennifer Lopez a fost pricipala atracție de pe covorul roșu la MTV Movie TV Awards. Vedeta a plecat acasa cu trofeul pentru cel mai bun cantec ndash; On my way (Marry Me) , de pe coloana sonora a filmului Marry Me.

- Denise Rifai, prezentatoarea emisiunii „40 de intrebari” de la Kanal D, a dezvaluit detalii neștiute despre show-ul unde se pun intrebari incomode. Vedeta a spus ce nu se vede niciodata la TV. Mulți refuza sa participe la emisiunea „40 de intrebari cu Denise Rifai”, pentru ca se tem de intrebarile incomode…