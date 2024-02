Stiri pe aceeasi tema

- Delia Matache și Razvan Munteanu au mers din nou in vacanța, la scurt timp dupa ce artista a implinit 42 de ani. De aceasta data, au ales o locație exotica: Tenerife. O imagine publicata de cantareața, printre multe altele, a generat panica in randul utilizatorilor online. Detaliul care te face sa ramai…

- Brigitte Pastrama este una dintre cele mai cunoscute vedete din Romania. A impresionat de-a lungul anilor cu aparițiile sale, insa nu este niciun secret ca Brigitte a apelat la operațiile estetice. Nu multa lume știe cum arata aceasta in trecut. Cum arata Brigitte Pastrama inainte de operațiile estetice…

- Sanziana Negru de la America Express, sezonul 6 a emoționat internauții cu cele mai recente clip-uri postate in mediul online. Vedeta s-a filmat in ipostaze inedite alaturi de bunicul ei, in varsta de 90 de ani.

- Andreea Mantea, in varsta de 37 de ani, a publicat primele imagini din casa cu etaj pe care a construit-o in urma cu ceva timp. Vedeta și fiul ei, in varsta de 8 ani, locuiesc acum intr-o casa cu etaj pe care prezentatoarea TV a mobilat-o și utilat-o dupa bunul plac.Casa Andreei Mantea are un living…