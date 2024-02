Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Jaqueline Cristian, numarul 81 WTA, și-a asigurat vineri un loc in semifinala turneului Transylvania Open, de la Cluj Napoca. Ea a invins-o in sferturile de finala pe letona Anastasija Sevastova. In penultimul act, ar putea sa o

- Jaqueline Cristian (25 de ani și 89 WTA) s-a impus in primul tur al turneului de la Linz in fața argentiniencei Nadia Podoroska (26 de ani și 67 WTA) in doua seturi cu 6-3, 6-4. Este cea dintai victorie din 2024 pentru jucatoarea din Romania. Jaqueline a intrat pe tabloul principal de la Linz din postura…

- Perechea alcatuita din jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan si iberica de origine slovaca Rebeka Masarova a fost invinsa de cuplul Desirae Krawczyk (SUA)/Ena Shibahara (Japonia), cu 6-3, 6-1, vineri, la Melbourne, in runda a doua a probei feminine de dublu din cadrul turneului Australian Open. Favoritele…

- Victor Cornea a reusit prima sa victorie la un turneu de Mare Slem, vineri, la Melbourne, dupa ce el si indianul Nsriram Balaji au trecut de italienii Matteo Arnaldi/Andrea Pellegrino, cu 6-3, 6-4, in prima runda a probei masculine de dublu la turneul Australian Open. Cornea si Balaji au obtinut victoria…