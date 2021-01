Stiri pe aceeasi tema

- Grecia a inceput vaccinarea persoanelor varstnice impotriva maladiei Covid-19, sambata, dupa ce a imunizat mai intai cateva zeci de mii de angajati din sectorul medical in prima faza a campaniei sale nationale ce vizeaza limitarea raspandirii noului coronavirus, informeaza agerpres.ro .

- Pana astazi, 7 ianuarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 658.958 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 591.596 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 4.951 cazuri noi…

- Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe va incepe saptamana viitoare vaccinarea personalului medical impotriva COVID-19, in acest scop fiind amenajat un centru special in incinta unitatii medicale, a declarat miercuri, managerul institutiei, Andras Nagy Robert. Potrivit acestuia, in urmatoarele…

- Dozele de vaccin din prima transa ‘simbolica’ vor fi alocate pentru vaccinarea personalului medical din cele 10 unitati medicale de faza I, informeaza, vineri, Comitetul national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV). Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, luand…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, solicita statelor membre o acțiune comuna in ceea ce privește campania de vaccinare impotriva coronavirusului. In discursul din Parlamentul European , președinta CE a propus ca, odata emisa autorizarea condiționata de punere pe piața din partea EMA,…

- Belgia va incepe campania de vaccinare impotriva Covid-19 dupa sarbatorile de iarna, pe 5 ianuarie, a anuntat astazi premierul belgian Alexander De Croo, citat de agerpres . Acesta a precizat ca detaliile strategiei urmeaza sa fie stabilite la diferite niveluri, dupa o aprobare a vaccinurilor. „Exista…

- Parlamentul japonez a aprobat miercuri proiectul de lege ce prevede vaccinarea gratuita anti-COVID-19 a celor 126 milioane de locuitori ai tarii, in contextul unei recrudescente a epidemiei in arhipelagul nipon, transmit AFP si Kyodo, potrivit AGERPRES. Proiectul de lege, ce prevede ca guvernul…

- Germania face pregatiri pentru a incepe campania de vaccinare anti-COVID-19 inainte de sfarșitul anului, potrivit cotidianului Bild de vineri, preluat de Reuters.Ministerul federal al Sanatatii are in plan sa infiinteze 60 de centre speciale de vaccinare pentru a se asigura ca vaccinurile pot fi stocate…