- Rusia si China coopereaza în domeniul securitatii dezvoltând în comun arme de înalta tehnologie, a declarat joi presedintele rus Vladimir Putin la conferinta sa de presa anuala.„Cooperam (cu RPC) în materie de securitate. Armata chineza este echipata în…

- Cel puțin 27 de persoane au murit, vineri, in urma unui incendiu care a izbucnit la o clinica de psihiatrie din orașul japonez Osaka, potrivit Reuters. Anchetatorii iau in calcul varianta potrivit careia focul ar fi fost pus intenționat. Incendiul a izbucnit la scurt timp dupa deschiderea clinicii la…

- Cel putin 27 de persoane au murit in urma unui incendiu care s-a produs, vineri, la o clinica de psihiatrie din orasul japonez Osaka. Presa locala scrie ca politia suspecteaza ca focul ar fi fost pus intentionat, scrie Reuters. JUST IN: At least 27 people feared dead after building fire in Osaka, Japan…

- Mai multe secțiuni ale raului sacru Yamuna, de langa capitala Indiei, au fost acoperite in ultima saptamana de straturi groase de spuma toxica. Poluarea nu i-a impiedicat insa pe mulți hinduși sa se adune pe maulul raului pentru a sarbaltori un festival religios și chiar sa se scalde in apele sale,…

- Japonia ar putea cheltui circa 2 trilioane de yen (18 miliarde dolari) pentru a da gospodariilor cu copii sub 18 ani 100.000 yen (circa 880 dolari), ca parte a unui plan de stimulare economica menit sa diminueze impactul pandemiei, potrivit ziarului Yomiuri, citat de Reuters.Este vorba de 100.000…

- Klaus Iohannis nu a pierdut vremea la Conferința Națiunilor Unite privind schimbarile climatice (COP26), și a batut palma cu președintele american Joe Biden, pentru construcția unui reactor nuclear de mici dimensiuni in Romania, pentru generarea de energie electrica. Noua tehnologie americana nu este…

- Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC) a anuntat joi ca intentioneaza sa construiasca anul viitor o fabrica in Japonia pentru a indeplini cererea pe termen lung pentru semiconductori, dar a avertizat ca deficitul va continua probabil si in 2022, transmit Reuters si Kyodo. Cel mai…