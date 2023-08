Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Japoniei le-a transmis cetațenilor sai stabiliți in China sa ramana discreți, inclusiv sa vorbeasca incet in public, dupa tensiunile tot mai accentuate cu regimul de la Beijing, in urma planului de eliberare in ocean a apei radioactive de la Fukushima, relateaza Reuters.

- Japonia a inceput joi sa elibereze in Oceanul Pacific apa radioactiva tratata de la centrala nucleara distrusa de la Fukushima, o masura care a atras noi și vehemente critici din partea Chinei, care considera gestul „egoist și iresponsabil”, potrivit Reuters.Aprobata in urma cu doi ani de guvernul…

- La mai bine de un deceniu de la catastrofa nucleara care a șocat intreaga lume, Japonia incepe sa deverse in Oceanul Pacific apele uzate atunci in eforturile de limitare a radiațiilor. Apele au fost tratate, insa vecinii Japoniei, in frunte cu China, nu sunt de acord cu pomparea lor in ocean.

- Japonia a declarat ca va incepe sa elibereze peste 1 milion de tone de apa radioactiva tratata de la centrala nucleara devastata de la Fukushima pe 24 august, in ciuda ingrijorarilor exprimate de țarile vecine, inclusiv China, și de comunitațile locale de pescari. Planul, aprobat in urma cu doi ani…

- Scandal uriaș: peste 1 milion de tone de apa radioactiva aruncata in ocean de Japonia / China e cel mai mare criticApa radioactiva tratata de la centrala nucleara Fukushima din Japonia va fi eliberata in ocean incepand de pe 24 august, a anunțat marți premierul japonez Fumio Kishida. Aplicarea masurii…

- Reincepe isteria! Cazurile de Covid-19 au explodat in SUA odata cu raspandirea noii variante EG.5O noua varianta a coronavirusului care produce Covid-19, botezata EG.5, se raspandeste in Statele Unite, dar si in Irlanda, Franta, Marea Britanie, Japonia si China, observandu-se o crestere a numarului…

- Dupa o analiza de doi ani, Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) a declarat ca planurile Japoniei sunt in conformitate cu standardele de siguranta la nivel mondial si ca acestea vor avea un “impact radiologic neglijabil asupra oamenilor si mediului”. “Aceasta este o seara foarte speciala”,…