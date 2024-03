S-A INTAMPLAT PE 12 MARTIE…

1912: Juliette Gordon Low a fondat Girl Scouts of the USA. 1922: Mahatma Gandhi a fost arestat in India pentru prima data in timpul mișcarii de independența. 1930: Mahatma Gandhi a pornit Marșul Dandhi Salt, o mișcare de protest nonviolent impotriva impozitarii sarii de catre britanici in India. 1933: Președintele american Franklin D. Roosevelt a susținut primul sau discurs radiofonizat “Focul nostru comun”. 1940: Finlanda a semnat Tratatul de pace de la Moscova cu Uniunea Sovietica, punand capat Razboiului de Iarna. 1969: Paul McCartney și soția sa Linda s-au casatorit. 1993: A fost fondat World…