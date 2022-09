Stiri pe aceeasi tema

- Actrița și activista americana Jane Fonad a anunțat, vineri, ca sufera de cancer, insa s-a declarat optimista cu privire la șansele de vindecare. Actrița a denunțat, in același timp, inegalitațile din sistemul de sanatate american, in care accesul la servicii medicale este limitat de puterea financiara…

