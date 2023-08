Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmul care a pus la pamant bombardierii din Costinești a ieșit la lumina: Ce face in timpul liber și ce mesaj transmite romanilorTimp de 5 ani, a fost luptator in Legiunea Straina, o unitate de elita a Armatei Franceze. S-a intors in Romania cand a hotarat sa-si intemeieze o familie. Astazi,…

- Mama lui Emi, tanarul care a fost injunghiat de adolescentul in varsta de 17 ani, in urma cu doua zile, in Gradina Botanica din Craiova, a facut primele declarații, in exclusivitate la Acces Direct! Ce spune femeia despre incidentul șocant in care fiul ei era sa iși piarda viața.

- In urma cu o seara, Bai Minune a fost protagonistul unor scene șocante. Incidentul in care a fost implicat manelistul s-a petrecut pe o strada din Sectorul 5 al Capitalei. Mai exact, acesta a fost surprins de camerele de supraveghere din zona in timp ce a batut și jefuit un tanar, in plina strada. Cantarețul…