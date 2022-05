Jandarmul care a incendiat 9 mașini din gelozie, scutit de închisoare de Curtea Militară de Apel Capitanul George Daniel Bacanu din cadrul Jandarmeriei Galați, care in toamna anului trecut a incendiat 9 mașini din parcarea unui bloc din centrul orașului pentru a se razbuna pe fosta soție, nu va executa nicio zi de inchisoare pentru infracțiunile penale pe care le-a comis. In seara de 12 octombrie, noua mașini au fost distruse de un puternic incendiu izbucnit in parcarea blocului BR5, de pe strada Brailei. Din cercetarile pompierilor de la ISU Galați a rezultat ca incendiul a fost provocat prin incendierea uneia din mașini. Dupa primele cercetari ale Poliției, ancheta a fost preluata de procurorii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel București a decis, joi, achitarea a trei angajate din Primaria Sectorului 4 in dosarul Colectiv, asta dupa ce la fond au primit pedepse de 8 ani, 7 ani sau 3 ani cu suspendare. Sunt singurele care au fost achitate in acest dosar. Cea mai mare pedeapsa a primit-o Alin George Anastasescu,…

- Curtea de Apel București, a stabilit, joi, condamnarea definitiva la un total de ....ani de inchisoare cu executare in cazul patronilor de la clubul bucureștean Colectiv, in dosarul celui mai grav incendiu postdecembrist. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone, in prezent edil al Sectorului 5, a fost condamnat definitiv, joi, de Curtea de Apel Bucuresti la 4 ani inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu in legatura cu tragedia din octombrie 2015 de la clubul Colectiv,…

- Judecatoria Sectorului 4 a respins cererea de eliberare conditionata din inchisoare formulata de fostul deputat Viorel Hrebenciuc, care executa la Penitenciarul Jilava o condamnare de trei ani de inchisoare, primita in septembrie 2021 in dosarul Giga TV, transmite Agerpres . Decizia nu este definitiva.…

- Doua persoane au ajuns la spital in urma unei explozii urmata de incendiu, care au avut loc in noaptea de miercuri spre joi, intr-un bloc de garsoniere din municipiul Constanta, fiind afectate 26 de locuinte. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) „Dobrogea”, 20 de locatari au fost…

- Silviu-Cristinel Cretu, vicepresedinte al Consiliului Judetean Suceava, a fost retinut de procurorii anticoruptie, dupa ce a fost prins in flagrant in timp ce primea 40.000 de euro mita de la un om de afaceri. ”Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Cluj au dispus…

- La doi ani dupa ce a lovit un tanar cu o maceta, un avocat giurgiuvean a fost condamnat definitiv de judecatorii Inaltei Curți de Casație și Justiție la 7 ani si 10 luni inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunilor de tentativa de omor, tulburarea ordinii si linistii publice si amenintare.…

- Compania Meta interzice presei ruse de stat sa mai ruleze reclame sau sa faca bani pe Facebook oriunde in lume, a transmis vineri compania mama a rețelei sociale. „De asemenea continuam sa aplicam etichete pe media de stat a Rusiei”, a scris, pe Twitter, șeful politicii de securitate din cadrul Meta.…