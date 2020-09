Stiri pe aceeasi tema

- In data de 12 septembrie 2020, jandarmii montani din cadrul Postului Parang au fost sesizati cu privire la faptul ca, doi barbati au patruns cu motocicletele in zona naturala din muntii Parang. Jandarmii montani i-au interceptat pe cei doi motociclisti, in zona Caldarea Mija, aflata in fondul…

- Jandarmii montani de la posturile Zanoaga si Pestera au desfasurat week-endul trecut actiuni de informare a turistilor cu privire la prevenirea faptelor antisociale incidente prevederilor Legii nr. 54 din 2012 privind desfasurarea activitatilor de picnic, dar si la pericolele la care isi pot expune…

- Șase turiști fin județul Timiș s-au ratacit in Retezat. In cursul zilei de ieri, jandarmii montani hunedoreni au fost sesizați, printr-un apel la numarul de urgența 112, cu privire la faptul ca 6 persoane care coborau pe un traseu marcat cu cruce albastra, din munții Retezat, s-au abatut de la acesta…

- Pana astazi, 28 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 47.053 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 26.128 de pacienți au fost declarați vindecați și 3.716 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile dupa depistare. In urma testelor efectuate la nivel…

- Jandarmii montani din Runcu, Gorj, au sanctionat contraventional doua persoane care și-au testat mașinile pe o pajiște alpina. Astfel, jandarmii montani din Runcu in timpul executarii unei misiuni au depistat la granita dintre localitatile Runcu si Lupeni, doua persoane domiciliate in municipiul Lupeni,…

- Jandarmii montani maramureseni sunt prezenti in zona statiunilor montane si pe traseele turistice din judet pentru mentinerea unui climat de ordine si siguranta publica, pentru prevenirea si combaterea infractiunilor si pentru salvarea celor aflati in dificultate. Tinand cont de faptul ca in aceasta…

- Patru barbați din Hunedoara au fost plasați marți sub control judiciar dupa ce au racolat, prin metoda „Loverboy”, doua tinere, pe care, prin amenințari, le-au obligat sa se prostitueze, anunța MEDIAFAX.Potrivit unui comunicat al IGPR, polițiștii au facut marți cinci percheziții domiciliare…

- In data de 18.06.2020, politistii din cadrul Politiei Municipiul Lupeni au efectuat o actiune in urma careia au depistat un tanar de 26 de ani, din Lupeni, fata de care se efectueaza cercetari, sub aspectul comiterii infractiunii de furt calificat (si tentativa la furt). Politistii au stabilit…