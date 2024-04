Stiri pe aceeasi tema

- "Un apel telefonic prin care un cabanier semnala prezenta unui sarpe in apropierea cabanei din zona centrala din Ranca a fost receptionat de jandarmii montani. Sarpele a fost semnalat intr-o zona publica, pe aleea din apropierea unei cabane, iar in urma interventiei jandarmilor montani a fost capturat…

- Jandarmii montani au fost sesizati, prin 112, de un cabanier, despre prezenta unui șarpe in apropierea cabanei din zona centrala din Ranca. Șarpele a fost semnalat intr-o zona publica, pe aleea din apropierea unei cabane. In urma intervenției jandarmilor montani, a fost capturat intr-o zona indepartata…

- Intr-o cladire de birouri din Drobeta-Turnu Severin a fost gasit miercuri dimineata un pui de vipera. Un angajat a vazut șarpele in toaleta și a sunat la 112. Jandarmii au fost solicitați, in aceasta dimineata, sa intervina in municipiul Drobeta Turnu Severin, ca urmare a unei sesizari primite prin…

- Toți angajații Poliției de Frontiera, Transporturi și Jandarmerie de la Inspectoratele Botoșani, Iași, Vaslui și Galați, sunt pregatiți pentru ziua de 31 martie, momentul intrarii Romaniei in spațiul Schengen cu frontierele aeriene și maritime. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Județean al Poliției…

- Inspectoratul de Jandarmi Județean „Tudor Vladimirescu” Gorj a fost reprezentat de catre un echipaj de jandarmi montani la concursul militar-aplicativ „Jandarmeria Montana la inalțime-2024” organizat in Masivul Bucegi, in perioada 19-21 februarie. Competiția, organizata de Centrul de Perfecționare a…

- In 11 februarie am sarbatorit 20 de ani de 112, numarul unic de apeluri de urgența. Numar de care unii abuzeaza fara nicio rușine. Serviciul de Telecomunicații Speciale a anunțat ca de 20 de ani 112 este numarul unic pentru urgente din Romania, timp in care au fost preluate peste 300 de milioane de…

- Jandarmii montani brasoveni au inlocuit drapelul arborat pe Varful Postavaru, in ciuda condițiilor meteorologice. Jandarmii au schimbat joi drapelul de pe Varful Postavaru , pe o vreme nefavorabila, fiind vant puternic, frig, ceața. Cu sprijinul salvamontiștilor, in ciuda conditiilor meteo nefavorabile,…

- Incepand cu 15 ianuarie un Jeep Wrangler Rubicon a intrat in dotarea jandarmilor montani brașoveni și va fi utilizata pentru intervențiile in zonele greu accesibile din zonele montane ale județului nostru. Autospeciala are și o remorca echipata cu accesorii pentru acordarea primului ajutor și transport…